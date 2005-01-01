Украинский журналист вернул Киев на землю относительно Крыма

Украина не может называть Крым своим, так как у нее не хватит денег на содержание полуострова, к такому выводу пришел главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев, сравнив траты России и Украины на благоустройство Крыма.

Так, Россия за пять лет (2015-2020 годы) тратит на развитие инфраструктуры полуострова около «25 млрд долларов», пишет Ткачев, ссылаясь на постановление правительства, согласно которому на развитие Крыма и Севастополя до 2020 года выделяется более 825 млрд рублей.

Украина же в 2013 году выделила всего 9 млн долларов на Крым, заметил Ткачев.

«Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?» – призывает журналист. Он уверен, что Украине не хватило бы денег даже на то, чтобы привести в порядок собственную инфраструктуру. По его словам, на эти цели необходимо вкладывать по 10 млрд долларов на протяжении 10 лет.

«Таких денег нам вообще никто никогда не даст», – заключил главред одесского издания.

Между тем, Украина по-прежнему мечтает о каких-нибудь компенсациях за Крым. Так, накануне постпред президента Украины в так называемой АР Крым Борис Бабин заявил, что у России за рубежом есть немало активов, на которые Киев может обратить взыскание в рамках решения арбитражного суда в Гааге.

Украинский и российский журналист, ранее работавший на радио «Эхо Москвы», Матвей Ганапольский в свою очередь говорил, что Крым вновь отойдет под контроль Киева, и тогда власти Украины смогут пользоваться построенным Россией Крымским мостом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины нет правовых оснований на требование «контрибуций».