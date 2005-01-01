Украина рассказала, что хочет забрать у России в качестве компенсации за Крым

Постпред президента Украины в так называемой АР Крым Борис Бабин заявил, что у России за рубежом есть немало активов, на которые Украина может обратить взыскание в рамках решения арбитражного суда в Гааге.

«Это может быть различное имущество, начиная от самолетов государственных авиакомпаний и имущества различных государственных фондов России и заканчивая продукцией, которая поставляется из России и находится в собственности российских государственных компаний, и долями акций российских государственных структур в крупных коммерческих проектах, которые развиваются в цивилизованных странах», – цитирует «Апостроф» Бабина.

По его словам, перед началом принудительного взыскания российского имущества стоит дождаться формального завершения процесса.

Бабин утверждает, что Россия выплатит украинским компаниям компенсации за утрату активов в Крыму в соответствии с решением арбитража в Гааге, однако сделает это тайно, чтобы не признавать факты выплат.

Ранее Кремль прокомментировал иск украинских компаний по вопросу компенсаций за Крым.

В четверг компания «Нафтогаз Украины» заявила, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму.