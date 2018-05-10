Кремль прокомментировал иск украинских компаний по вопросу компенсаций за Крым

Москва не считает себя стороной процесса в Гааге по иску украинских компаний против Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение суда в Гааге, сообщает РИА «Новости».

В четверг компания «Нафтогаз Украины» заявила, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму.

Напомним, в сентябре 2017 года «Нафтогаз Украины» подал в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму. Власти Крыма назвали это пиар-акцией.