Нафтогаз заявил о победе в Гааге по суду о компенсациях за Крым

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму.

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», – передает РИА «Новости» сообщение Нафтогаза, других подробностей не сообщается.

По данным УНИАН, речь идет о возмещении 159 млн долларов, решение о чем было принято 2 мая.

Агентство передает также, что в постановлении суда говорится, что «Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года», когда президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в состав России. Сообщается также, что иск к России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

Напомним, в сентябре 2017 года «Нафтогаз Украины» подал в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.

Власти Крыма назвали пиар-акцией подачу «Нафтогазом Украины» иска к России с требованием компенсации за оставшиеся в республике активы.