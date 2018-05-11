СК продолжил настаивать на переводе Малобродского под домашний арест

Следственный комитет настаивает на переводе бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, учитывая состояние его здоровья.

«Учитывая нынешнее состояние здоровья обвиняемого , Следственный комитет продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что ранее следствием было принято решение изменить Малобродскому, находящемуся под стражей, меру пресечения на домашний арест. Соответствующее ходатайство было направлено в суд, но прокуратура его не поддержала, и суд отказал в удовлетворении ходатайства.

«Очевидно, что такая позиция надзорного ведомства не соответствует разумной практике избрания меры пресечения, при которой применяется тщательный подход, соблюдаются ограничения, связанные с состоянием здоровья следственно-арестованных, недопустимостью длительного содержания их под стражей без должных к тому оснований, учитываются конкретные обстоятельства дела и данные о личности обвиняемого», – отметила Петренко.

Малобродский сейчас находится в отделении кардиореанимации московской городской клинической больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии. На него вновь надели наручники.

Ранее Басманный суд Москвы разрешил госпитализировать Малобродского, которому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.