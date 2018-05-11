На Малобродского надели наручники в больнице

На бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который находится в кардиореанимации, надели наручники, сказала адвокат Ксения Карпинская.

Во ФСИН ссылаются на инструкцию, по которой за пределами СИЗО подследственный должен быть в наручниках, передает «Эхо Москвы» слова Карпинской.

В четверг в московской городской клинической больнице имени Ерамишанцева сообщили, что Малобродский находится в кардиореанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы разрешил госпитализировать Малобродского, которому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.

Адвокат Малобродского обращалась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации ее подзащитного.