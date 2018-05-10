Суд не стал рассматривать ходатайство следствия о переводе Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского из-за не вступивших в законную силу предыдущих решений по аналогичному вопросу, передает источник из зала суда.

Судья Елена Ленская перед тем, как рассмотреть ходатайство, поставила на обсуждение вопрос о возврате материала следствию без его рассмотрения, так как предыдущие решения по мере пресечения не вступили в силу, передает РИА «Новости».

Прокурор поддержала это решение.



Напомним, в понедельник в Басманном суде Москвы заявили, что СК вновь ходатайствует о переводе под домашний арест экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, являющегося фигурантом дела режиссера Кирилла Серебренникова.