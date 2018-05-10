Малобродского поместили в кардиореанимацию

Фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится в кардиореанимации в тяжелом состоянии, сообщили в московской городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

«В отделении кардиореанимации, состояние тяжелое», – цитирует РИА «Новости» представителя медучреждения.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы разрешил госпитализировать экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.

Адвокат Малобродского сообщила, что обратилась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации ее подзащитного. В Кремле заявили, что сожалеют о плохом самочувствии Малобродского.