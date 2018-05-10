В Кремле высказались о суде над больным Малобродским

В Кремле сожалеют в связи с плохим самочувствием фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского, но не уполномочены что-либо комментировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, безусловно, мы сожалеем в связи с плохим самочувствием, мы надеемся, что (ему) станет лучше», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Комментируя требование оставить Малобродского в СИЗО или перевести под домашний арест, Песков заявил, что власти «не уполномочены что-либо говорить, что-либо комментировать». «Это не является прерогативой Кремля», – заявил он.

Ранее фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест. Его адвокат сообщила, что обратилась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Малобродского.

Позицию по Малобродскому Следственный комитет изменил в конце апреля, хотя до этого не раз добивался продления его ареста. Официально в СК заявляют, что такое решение принято «с учетом возраста обвиняемого (60 лет) и состояния его здоровья». Генпрокуратура выступает против, поскольку, по ее мнению, следствие не представило никаких новых обстоятельств в пользу смягчения меры пресечения.