Суд согласился на госпитализацию Малобродского

Басманный суд Москвы разрешил госпитализировать бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», – сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, передает «Интерфакс».

Уточняется, что он будет доставлен в 20-ю городскую клиническую больницу.

Ранее в четверг фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест. Его адвокат сообщила, что обратилась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Малобродского.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль сожалеет о плохом самочувствии Малобродского, но не уполномочен что-либо говорить о суде.