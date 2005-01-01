В Кремле прокомментировали идею продлить полномочия президента

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков оценил инициативу парламента Чечни о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков.

«Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что он не намерен вносить изменения в Основной закон страны.

Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента России Владимира Путина нет альтернатив, поэтому следует подумать о проведении всенародного референдума о продлении полномочий главы государства больше чем на два срока. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вопроса о продлении срока полномочий президента России в повестке дня Совета Федерации нет.