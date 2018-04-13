Матвиенко ответила Кадырову по поводу Путина

Вопроса о продлении срока полномочий президента России в повестке дня Совета Федерации нет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В повестке дня Совета Федерации этот вопрос не стоит», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.

При этом она отметила, что любой руководитель региона вправе выдвигать свои предложения.

Напомним, ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента России Владимира Путина нет альтернатив, поэтому следует подумать о проведении всенародного референдума о продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока.