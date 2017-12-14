Кадыров предложил способ продления президентских полномочий Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента России Владимира Путина нет альтернатив, поэтому следует подумать о проведении всенародного референдума о продлении полномочий главы государства больше чем на два срока.

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы»», – передает «Интерфакс» слова Кадырова, приведшего в пример Китай и Германию.

«Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум», – сказал глава Чечни, выразив уверенность во всенародной поддержке этого предложения.

Напомним, 16 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях пожелал президенту Владимиру Путину пожизненно управлять государством.

В 2014 году Владимир Путин заявил, что не собирается оставаться президентом пожизненно. По словам Путина, его преемника определит на демократических выборах народ, а не конкретные чиновники.