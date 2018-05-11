Выпускник напал с ножом на директора школы в Забайкалье

Выпускник школы в селе Новоберезовское Забайкальского края напал с ножом на ее директора, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение из Шилкинской центральной районной больницы о том, что туда госпитализирован мужчина с несколькими ножевыми ранениями. Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберезовское», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Замглавы села Елена Большакова рассказала, что 18-летний нападавший в этом году окончил местную школу.

«Вечером он пришел к дому директора, а когда тот открыл калитку, нанес ему несколько ножевых ранений и убежал. Опознать нападавшего удалось по следам кроссовок. Полиция взяла у него показания, а потом отпустила», – заявила Большакова.

Источник в правоохранительных органах заявил, что поступок нападавшего расценивается как покушение на убийство.

В пресс-службе СК рассказали, что в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении прокуратуры и в ближайшее время может быть передано в СК.

По предварительным данным, выпускнику не понравилась характеристика, которую ему написал директор, что и толкнуло его на преступление.

В Минздраве Забайкальского края рассказали, что пострадавший директор находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении хирургии Шилкинской центральной районной больницы.

Напомним, в четверг в городе Барабинск студент выстрелил в однокурсника – он получил ранение плеча. Еще два человека выпрыгнули в окно и получили переломы. Позже в одном из коридоров колледжа было найдено тело самого стрелка.