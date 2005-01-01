Стали известны подробности стрельбы в колледже под Новосибирском

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства дело об инциденте со стрельбой в колледже в Новосибирской области.

Об этом сообщается на сайте СК.

В четверг в городе Барабинск студент выстрелил в однокурсника – он получил ранение плеча. Еще два человека выпрыгнули в окно и получили переломы.

Позже в одном из коридоров колледжа было найдено тело самого стрелка, передает РИА «Новости».

В связи с инцидентом глава Новосибирской области Андрей Травников срочно выехал в Барабинский район, отменив запланированную ранее поездку в Ордынский район.

В облправительстве сообщили, что на место происшествия направились члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, «которая была создана по поручению главы региона». Комиссию возглавляет заместитель министра образования Новосибирской области – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин.

Также на место трагедии срочно выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних и руководитель следственного управления Андрей Лелеко.

Отмечается, что состояние здоровья раненного студента находится под особым контролем минздрава региона. В данный момент врачи оперируют молодого человека.

Состояние студентов, получивших переломы, оценивается как средней степени тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

В прокуратуре региона сообщили, что причиной трагедии мог стать личный конфликт подростков. Так, молодого человека, открывшего стрельбу, могли унижать, издеваться.

«Предварительно, все произошло из-за конфликтной ситуации, но все еще предстоит установить», – отметили в ведомстве.

Уточняется, что оба подростка – стрелок и пострадавший – ранее не были судимы, из благополучных семей, на профилактических учетах не состояли.

«Прокурор будет проводить проверку в части образовательного процесса, насколько обоснованно проводились занятия с учащимися по поводу предотвращения конфликтов. Прокуроры Чановского и Куйбышевского района будут оценивать работу органов системы профилактики», – добавили в ведомстве.

Напомним, с начала года в России произошло немало резонансных нападений на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, в результате пострадали семь человек.

В апреле в Стерлитамаке вооруженный ножом ученик напал на школу. Всего пострадали четверо, включая зачинщика. Также в школе произошло возгорание. Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».

В феврале депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин представил законопроект, в соответствии с которым комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование.