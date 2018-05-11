Вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 тыс. метров, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«В пятницу днем по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 6 тыс. метров над уровнем моря», – передает РИА «Новости» сообщение службы.

Там сообщили также, что в юго-восточном направлении от вулкана распространился шлейф.

В региональном МЧС заявили, что в населенных пунктах Камчатского края пеплопадов не зафиксировано.

Напомним, 8 января самый высокий действующий вулкан в Евразии – Вулкан Ключевской на Камчатке – выбросил пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря.