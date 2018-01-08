Ключевской вулкан выбросил пепел на 6,5 км

Самый высокий действующий вулкан в Евразии – Вулкан Ключевской на Камчатке – выбросил пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Вулкан Ключевской произвел парогазовый выброс с содержанием пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Шлейф развеялся на 70 км в северо-западном направлении», – уточнили на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет. Выпадения вулканических частиц не зафиксировано, передает ТАСС.

Напомним, 21 декабря Ключевской выбросил семикилометровый столб пепла.