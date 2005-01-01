Украина придумала способ «преодолеть зависимость от России» в авиастроении

Кабинет министров Украины одобрил стратегию возрождения авиастроения до 2022 года, предложенную минэкономразвития страны.

Целью стратегии является восстановление стабильного развития авиастроения и обеспечение рентабельности высокотехнологичного производства авиатехники в стране, говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

По словам министра Степана Кубива, страна имеет возможности полного цикла производства авиационной техники. «Между тем, сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить», – сказал он.

В частности, стратегия предлагает провести модернизацию производства самолетов Ан, вертолетов Ми, начать импортозамещение комплектующих из России и провести структурное реформирование предприятий отрасли.

Кубив надеется, что это позволит увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей и сохранить 60 тыс. рабочих мест.

Также предполагается, что в результате реализации стратегии произойдет разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также модернизация уже имеющихся моделей пассажирских и транспортных самолетов и вертолетов, повышение качества производства авиационной техники до уровня лучших мировых аналогов, а также внедрение международных систем сертификации продукции, расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в авиастроение.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему украинское авиастроение находится в кризисе.