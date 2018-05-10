Евро впервые с апреля опустился ниже 74 рублей

Рубль дорожает к основным иностранным валютам на фоне растущих цен на нефть, евро упал ниже 74 рублей впервые с 9 апреля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.54 мск четверга опустился на 94 копейки – до 62,29 рубля, курс евро снизился на 1,06 рубля – до 73,95 рубля, передает РИА «Новости».

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.