Цены на нефть отреагировали на решение Трампа по Ирану

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,73% до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% и составила 71,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года, после того как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутого соглашения.