Министр обороны Израиля сделал заявление о войне с Ираном

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман не подтвердил возможную войну с Ираном, но предупредил, что его страна не позволит Тегерану присутствовать на северной границе.

Либерман в интервью 10-му каналу ИТВ выразил сомнения, что Израиль находится на грани войны с Ираном, но добавил, что Иерусалим делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию, и готов к любому сценарию.

«Мы проводим очень простую политику: если кто-то собирается запускать по нам ракеты, мы прицельно того атакуем», – отметил Либерман, выразив надежду, что Тегеран услышит это послание и воспримет со всей серьезностью.

По его словам, «иранцы пытаются построить фронт против Израиля на сирийских Голанских высотах, как «Хезболла» в Ливане», пишет The Times of Israel.

Либерман добавил, что его страна «никогда не позволит Сирии стать передовой базой против государства Израиль». «Я не думаю, что кто-то может принять реальность, при которой иранцы размещают зенитно-ракетные комплексы на нашей северной границе и тем самым закрывают небо над Тель-Авивом для гражданской авиации», – добавил он.

Ранее в четверг официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что его страна не заинтересована в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.

В ночь на 10 мая Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском.

7 мая эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.