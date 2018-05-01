На Украине убили пастора из США

В Одессе задержаны двое подозреваемых в убийстве и ограблении американского пастора, сообщили в региональном управлении Нацполиции.

Двух мужчин, подозреваемых в убийстве гражданина США, задержали на выходных.

«Священнослужитель обнаружен мертвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле – следы пыток», – цитирует «Вести Украина» представителя Нацполиции.

Погибший проводил службы в одном из местных храмов. По предварительным данным, пастора ограбили, злоумышленники похитили ценные вещи. Правоохранительные органы завели уголовное дело.