СПЧ: Расчет источников загрязнения поможет следить за экологией московского региона

Введение единой системы сводного расчета для источников загрязнения атмосферного воздуха необходимо для эффективного контроля за экологической обстановкой в московском регионе, заявил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Нужно в московском регионе вводить единую систему сводного расчета, который позволит учесть все источники загрязнения, как стационарные, так и мобильные. Доклады от экспертов и ученых показали, что наука дает широкие возможности для мониторинга воздушного бассейна и оперативного реагирования на изменения в атмосфере», – цитирует Федотова РАПСИ.

Как уточнил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере контроля за мониторингом состояния атмосферного воздуха между Москвой и Подмосковьем уже подписано.

В этом году будут заключены другие соглашения, которые позволят ввести единую систему мониторинга воздуха в автоматическом режиме на территории Москвы и Московской области. По итогам исследований будут определены места для размещения оборудования в области, и система автоматического мониторинга состояния воздуха в Подмосковье заработает в следующем году.

В понедельник в СПЧ состоялось совещание, посвященное проблемам чистоты атмосферного воздуха и утилизации отходов в московском регионе. Как рассказал Федотов, помимо законодательных мер в ходе совещания было предложено измельчать пищевые отходы и утилизировать их через канализационную сеть для снижения нагрузки на мусорные полигоны. Данный способ, как отметил Федотов, потребует модернизации существующих очистных сооружений.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов рассказал, как можно решить проблему утилизации бытовых отходов и как заставить россиян научиться сортировать свой мусор.