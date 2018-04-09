На Донбассе отбита атака украинских диверсантов

Украинские диверсанты в воскресенье напали на позиции ополчения ДНР вблизи Горловки, однако атаку удалось отбить, заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«Вчера в 19.30 на горловском направлении вблизи Зайцево с целью захвата в плен нашего военнослужащего было совершено нападение украинской диверсионно-разведывательной группы на позиции ВС ДНР», – сказал Басурин, добавив, что атаку диверсантов отбили, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Двое украинских военных погибли, еще четыре получили ранения. Однако погибли также и два ополченца ДНР, отметил Басурин.

Накануне в ДНР заявили о провале пасхального перемирия в Донбассе.