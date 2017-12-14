Неверов выступил против выдвижения Тулеева в спикеры кемеровского парламента

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов выступил против выдвижения бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на пост спикера областного парламента.

«Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», – заявил Неверов «Интерфакс».

Таким образом он не поддержал своих коллег-депутатов Госдумы от Кемеровской области, которые направили обращение врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента.

3 апреля Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области.

Напомним, в воскресенье экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке. Глава российского государства ее принял.