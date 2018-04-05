Пьяных парней в Лондоне спасли после падения на рельсы перед подъезжающим поездом

Двое пьяных мужчин устроили шуточную драку в лондонском метро, в результате чего упали на рельсы прямо перед подъезжающим поездом.

Как сообщает Daily Mail, выходку в лондонской подземке устроили 34-летний Богуслав Рыбский и 26-летний Пшемыслав Завиша. Очевидцы «борьбы» успели вытащить мужчин с рельсов на платформу за секунды до трагедии.

Драчунам предъявлено обвинение в создании угрозы безопасности на железной дороге.

Британская полиция на транспорте уточнила, что инцидент произошел после полуночи 1 апреля.