Лавров заявил о вопросах к лаборатории в Портон-Дауне

Деятельность британской лаборатории в Портон-Дауне вызывает вопросы относительно того, соответствует ли она Конвенции о запрещении химического оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы обратили внимание на заявление, которое сделал генеральный директор лаборатории в Портон-Дауне, о том, что никаких выводов о том, где это вещество было произведено, лаборатория не сделала и не могла сделать. Они определили химический состав этого вещества», – заявил министр.

По его словам, вопрос заключается в том, «имеется ли у этой лаборатории аналог такого вещества, который, судя по всему, и послужил маркером для определения того, что называется «Новичком». «Этот вопрос остается открытым. И вообще, лаборатория вызывает некоторые вопросы с точки зрения того, как ее существование, ее деятельность соотносятся с выполнением обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – сказал Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что Россия примет результаты любого расследования по делу Скрипалей, в выработке которых будет равноправно участвовать.

«Мы примем результаты любого расследования, в котором мы будем принимать равноправное участие. Которое будет транспарентным, которое будет опираться на процедуры, зафиксированные в конвенции о запрещении химического оружия и которое не будет секретным, как сейчас пытаются наши британские коллеги поступать в отношении своего расследования», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что Москва не намерена никому верить на слово по делу Скрипаля и будет требовать факты, передает ТАСС.

Кроме того, Лавров заметил, что ситуация вокруг дела Скрипаля создает угрозу международной безопасности. На этом фоне он призвал Совет Безопасности ООН на заседании в четверг всесторонне и объективно рассмотреть ситуацию вокруг дела Скрипаля.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Мари Захарова назвала британской «пробиркой позора» удаленный Лондоном твит о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Удаление произошло после того, как эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка».

В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. В ведомстве при этом настаивают на том, что заключения «Портон Даун» являются лишь частью разведданных, и якобы есть еще информация, которая будто бы подтверждает, что Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.