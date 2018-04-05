Опыты с антиматерией вскрыли новые вопросы существования Вселенной

Физики провели первые точные замеры взаимодействия света с частицами антиматерии, и не нашли существенных различий в ее поведении по сравнению с обычной материей, что в очередной раз заставило ученых задуматься, почему существует Вселенная.

«Это первые реальные спектроскопические измерения свойств антиматерии, полученные при помощи лазеров. Сверхвысокая точность наших последних замеров стала главным достижением для нашей команды. Мы 30 лет пытались достичь этой планки, и нам наконец-то удалось реализовать эту мечту», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Nature слова официального представителя коллаборации ALPHA заявил Джеффри Хангст.

Хангст и его коллеги уже много лет пытаются найти намеки на различия в свойствах материи и антиматерии, используя прибор ALPHA-2 – специальную ловушку для позитронов и антипротонов, заставляющую их объединяться и образовать одиночные атомы антиматерии. Благодаря абсолютной изоляции, атомы антиматерии могут существовать в этой ловушке несколько дней, не распадаясь и не аннигилируя.

Ученые модифицировали структуру ловушки таким образом, что она позволяла им облучать антиводород сразу семью типами лазерных лучей. Объединив картинки, полученные в ходе подобных «обстрелов», ученые смогли повысить точность замеров в 100 раз и достичь уровня погрешности, не превышающего две части на триллион.

Спектры материи и антиматерии полностью совпали, что говорит о том, что они одинаково взаимодействуют со светом и, предположительно, имеют идентичную массу. Это открытие заставляет ученых все больше задумываться о том, где «прячутся» различия между материей и антиматерией.