Порошенко объявил о начале серийного производства новых броневиков

Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале серийного производства бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) «Атлет».

«Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности нашей армии. Эти БРЭМ предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», – написал Порошенко в своем Facebook.

По его словам, «Атлеты» имеют «значительный экспортный потенциал», что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» гособоронзаказа.

БРЭМ-84 «Атлет» – бронемашина на базе основного боевого танка Т-84У «Оплот». Демонстрационный образец БРЭМ-84 был построен в еще 1997 году и показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии. В 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний.