США трижды проинспектируют российский ракетный завод

В рамках выполнения договора СНВ-3 специалисты из США за счет России до 2020 года устроят три инспекции на Воткинском заводе, производящем стратегические ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

По контракту, заключенному между Роскосмосом и Воткинским ракетным заводом, на обеспечение американских инспекций выделяется 198 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости». На период с 2018 по 2020 годы предусматривается проведение трех инспекций.

«Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности», – говорится в контракте. Иностранные специалисты вправе проводить инспекции в течение всего года.

Также в контракте сообщается, что осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции допускается «в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования».

В январе Госдеп подтвердил выполнение Россией условий договора СНВ-3.