Для остановки фейков предложили ввести специальные нормы в УК

Российские адвокаты считают, что для остановки умышленных вбросов фейковых новостей следует ввести специальные нормы в Уголовный кодекс.

По словам советника Федеральной палаты адвокатов России Нвера Гаспаряна, в настоящее время ответственность непосредственно за введение людей в информационное заблуждение в России не установлена. Поэтому в отношении украинского пранкера в связи с событиями в Кемерово возбуждено дело о разжигании ненависти и вражды (статья 282 УК РФ).

«Между тем, как раз необходима специальная норма в УК РФ, когда лицо, имея умысел, скажем, на дестабилизацию ситуации в определенном районе или стране, желая спровоцировать массовые беспорядки и иные массовые противоправные действия, сообщает через средства массовой информации либо иным способом сведения, заведомо не соответствующие действительности, способные повлечь либо повлекшие тяжкие последствия (гибель людей, причинение телесных повреждений и т.д.)», – заявил Гаспарян, передает РАПСИ.

В то же время он призвал отличать случаи, когда лицо распространяет ложные сведения заблуждаясь и не имея злых намерений. «Тем не менее, общественная опасность от умышленных вбросов фейковых новостей чрезвычайно велика. Не прибегая к мерам уголовно-правового характер невозможно остановить подобные действия», – считает адвокат.

Его коллега из бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Андрей Самойлов также полагает, что из-за сложившейся ситуации с информационными вбросами следует расширить перечень охраняемых административным и уголовным законом институтов. При этом адвокат отметил, что новые охраняемые меры не должны скатываться к цензуре.

«В России отсутствует как таковая система ответственности за введение людей в информационное заблуждение. Ответственность может наступать в том случае, если введение в заблуждение связано с посягательством на какие-то институты, охраняемые законом: честь и достоинство человека, безопасность государства, разглашение охраняемой законом тайны и т.д. … Необходимо расширять перечень охраняемых административным и уголовным законом институтов», – поясняет Самойлов.

По его мнению, для привлечения виновных в распространении ложных новостей к ответственности необходимо оценивать направленность информационных вбросов, их последствия.

«Если они посягают на охраняемые уголовным или административным законом институты – привлекать к ответственности виновных. Остановить же как таковое распространение фейковых новостей невозможно. Для этого придется создавать некую систему контроля достоверности, что означает цензуру. Возможно лишь привлечение к гражданской, административной и уголовной ответственности авторов заведомо ложных сообщений, при условии, что они нарушают прямые запреты, установленные законом», – заявил Самойлов.

Напомним, после теракта в Кемерово украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов) распространил слухи о количестве жертв при пожаре в Кемерово, из-за чего был объявлен в международный розыск. В отношении Вольнова расследуется уголовное дело по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти или вражды).