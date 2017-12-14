Нетаньяху позвонил Путину для обсуждения ядерной программы Ирана

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Кремль.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Нетаньяху. Президент России и премьер Израиля обсудили ядерную сделку с Ираном, «в том числе с учетом сделанного» Нетаньяху заявления о военной ядерной программе исламской республики, сообщается на сайте Кремля.

Путин подтвердил, что, по мнению России, соглашение с Ираном должно «неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», так как имеет «первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности».

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.