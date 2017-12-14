Евродепутат призвал Британию извиниться перед Россией или предъявить доказательства

Польский политик, депутат Европарламента Януш Корвин-Микке заявил, что Россия была не заинтересована в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергеz Скрипаля, поэтому Британии нужно либо предоставить доказательства, либо извиниться.

«Я бы поставил один к пяти, что у России не было в этом никакого интереса. Я не верю, что это она ответственна за отравление Сергея Скрипаля», – приводит его слова RT.

Он считает, что в определенных кругах хотят развязать войну с Россией и Китаем, а сейчас эти шаги предприняло ЦРУ.

Корвин-Микке согласился с мнением Путина по этому делу.

«Им надо либо показать доказательства, либо извиниться», – заявил политик.

Он добавил, что польские власти являются «решительно антироссийскими под американский диктат» – вопреки интересам Польши.

Отметим, что Британия обвинила Россию в отравлении Скрипаля, не предоставив никаких доказательств. При этом, как выяснилось, эксперты британской лаборатории «Портон Даун» до сих пор не смогли определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.

В знак солидарности с Британией полтора десятка стран ЕС, а также Украина, США и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов.