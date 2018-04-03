Госдума одобрила законопроект об НДД в нефтяной отрасли

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона о налоге на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, альтернативный законопроект о налоге на финансовый результат (НФР) отклонен.

Бюджетный комитет Думы рекомендовал депутатам принять законопроект именно об НДД. Однако вынесены на первое чтение были оба законопроекта, так как Дума Ханты-Мансийского автономного округа уже не могла отозвать проект о НФР, передает РИА «Новости».

Законопроект об НФР был внесен еще в 2015 году. Он предусматривает обложение НФР прибыли от реализации добытой нефти.

Законопроект об НДД внесен в Госдуму кабмином в ноябре 2017 года. Здесь предполагается взимание налога не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления здесь является расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, которая уменьшена на величину фактических расходов, экспортной пошлины и т.д. Налоговая ставка НДД – 50%.

По задумке Минфина, новый налог должен, по сути, заменить экспортную пошлину.

НДД предлагают распространить на четыре группы месторождений: в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири, выработанность которых составляет от 10% до 80%; новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5%.

В декабре 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что НДД заработает в пилотном режиме с 2018 года.