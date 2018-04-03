Протаранившему российское посольство в Швеции назначили лечение

Принудительное психиатрическое лечение назначил Стокгольмский суд гражданину Швеции Леониду Карнюшину, повредившему дипсобственность России в Стокгольме, говорится в решении суда.

Суд признал Карнюшина, виновным в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении, а также в причинении ущерба и в попытке насилия против служащего. В решении суда укаазано, что он «будет передан системе судебно-психиатрического лечения».

Кроме того, суд обязал Карнюшина выплатить посольству России компенсацию на сумму около 106 тыс. крон (около 728 тыс. рублей) плюс проценты, передает РИА «Новости».



Напомним, 16 января сообщалось, что мужчину, который повредил дипломатическую собственность России в Стокгольме, арестовали.

Подданный Швеции по фамилии Карнюшин 6 января на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, протаранив ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января на грузовом автомобиле он наехал на главные ворота административного здания торгпредства, а 10 января незаконно проник на территорию посольства, где повредил оборудование для видеонаблюдения.

Москва заявляла протест официальному Стокгольму из-за отсутствия реакции на противоправные действия подданного Швеции.