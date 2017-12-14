Путин обсудил с президентом Южной Кореи его встречу с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, они обсудили встречу южнокорейского лидера со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, сообщает Кремль.

Отмечается, что разговор прошел по инициативе южнокорейской стороны. Мун Чжэ Ин подробно информировал Путина об итогах встречи с лидером КНДР. Путин подчеркнул в разговоре важность продолжения усилий по дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, передает РИА «Новости».

В разговоре стороны высказали уверенность в том, что меры по развитию межкорейского сотрудничества поспособствуют продвижению региона к миру. Также Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности, достигнутые на его встрече с Ким Чен Ыном.

Особо Путин и Мун Чжэ Ин выделили зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации.

Путин подтвердил готовность России и далее содействовать налаживанию взаимодействия между двумя странами.

Также лидеры России и Южной Кореи согласовали график контактов на высшем уровне.

В пятницу лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также утверждалось, что они задумались об объединении двух стран.