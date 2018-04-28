Власти Армении отказались пресекать мирные акции оппозиции

Власти Армении исключают применение силы против митингующих сторонников оппозиции, если их действия не угрожают жизни и здоровью граждан, заявил исполняющий обязанности министра юстиции страны Давид Арутюнян.

«Силовые методы мы исключаем изначально. Силовые меры мы предусматриваем только в ходе беспорядков, в ходе которых есть угроза жизни и здоровью граждан», – передает ТАСС слова Арутюняна.

Он подчеркнул, что «любая мирная демонстрация имеет право на существование».

«Мы не рассматриваем вопрос их пресечения до тех пор, пока они носят мирный характер», – заявил Арутюнян.

Он заявил также, что сложившуюся в стране ситуацию надо решать лишь политическими методами.



«В стране сложилась сложная ситуация, и она должна быть разрешена политическими средствами в условиях консенсуса. Власти делают все для мирного урегулирования проблемы», – сказал Арутюнян.



Он отметил, что иное решение чревато опасными последствиями, в частности повторением уличных акций протеста.



Тем временем депутат от правящей Республиканкой партии Армении (РПА) Карен Карапетян заявил, что было бы неверно выдвигать кандидата в премьеры от РПА.



«Не могу сказать, будет ли выдвинут (кандидат от Республиканской партии Армении – прим. ВЗГЛЯД). Но, по моему мнению, в сложившейся ситуации будет неверно, если РПА выступит с собственным кандидатом. В условиях новых реалий РПА не может эффективно управлять», – сказал Карапетян.



Он отметил, что «нужно учитывать нынешнюю революционную ситуацию». «Из парламентских фракцию участниками движения являются «Елк» (Исход, возглавляемый лидером протестов Николом Пашиняном) и «Блок Царукян». Значит кандидата или кандидатуры, должны выдвигать они. А РПА должна просто выразить свою позицию», – передает РИА «Новости» слова Карапетяна.



Парламент Армении рассмотрит вопрос об избрании премьера 1 мая. Оппозиция настаивает на кандидатуре Пашиняна.

Напомним, накануне лидер оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян на митинге в Гюмри пообещал, что Армения останется членом ОДКБ и ЕАЭС в случае его прихода к власти.