Шарий высмеял смену Фейгиным статуса в соцсетях

Украинский журналист Анатолий Шарий обратил внимание на аккаунт защитника Надежды Савченко и Pussy Riot Марка Фейгина, который назвал себя в Twitter «украинским адвокатом».

Шарий опубликовал видео в своем Facebook, в котором высмеял смену подписи Фейгина в соцсетях.

Марк Фейгин родился в Куйбышеве в 1971 году. В 1990-х годах во время работы в Москве Фейгин получил статус адвоката. Адвокатскую и политическую деятельность вел исключительно в России.

Широкую известность Фейгин получил как адвокат по многим резонансным процессам, среди них дела панк-группы Pussy Riot, Леонида Развозжаева, Надежды Савченко, украинского журналиста Романа Сущенко и других. Во всех случаях, где было вынесено решение, суд приговаривал клиентов Фейгина к большим реальным срокам.

Напомним, во вторник адвокат Сталина Гуревич сообщила, что адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина в связи с нарушением этики в соцсетях.

В октябре 2017 года Шарий выиграл суд о клевете у российского адвоката Марка Фейгина. Ранее Фейгин обвинил журналиста в преступлении сексуального характера, но на суде так и не предъявил никаких доказательств. Шарий пообещал газете ВЗГЛЯД, что и дальше будет преследовать Фейгина.