Адвокат Pussy Riot и Савченко остался без работы

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина в связи с нарушением этики в соцсетях, сообщила адвокат Сталина Гуревич.

«Совет Адвокатской палаты лишил статуса адвоката Марка Фейгина», – передает ее слова РИА «Новости».

Гуревич отметила, что ранее квалификационная коллегия Адвокатской палаты признала поведение Фейгина неэтичным – он использовал нецензурную лексику в соцсетях в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.

Марк Фейгин, по словам Гуревич, может вернуть статус либо по решению суда, либо через год – после экзаменов.

По данным СМИ, основанием для рассмотрения вопроса послужили представление Минюста и заявление Гуревич из-за неподобающих высказываний Фейгина в ее адрес и в адрес ее доверителя, блогера Анатолия Шария.

Сам Фейгин пояснил РБК, что его лишили адвокатского статуса из-за трех публикаций в Twitter за 18 июля 2017 года, где он «в грубой форме писал про Анатолия Шария».

Фейгина ранее предупреждали за некорректное поведение в интернете по отношению к адвокату Илье Новикову.

В октябре украинский блогер Анатолий Шарий выиграл суд о клевете у российского адвоката Марка Фейгина, который ранее обвинил его в преступлении сексуального характера. Шарий тогда обещал, что и дальше будет преследовать Фейгина.

20 апреля Мосгорсуд признал законным решение об удовлетворении иска Шария к Фейгину.

Марк Фейгин ранее защищал в судах интересы Pussy Riot в деле о «панк-молебне», националиста Ильи Горячева, активиста Леонида Развожаева, украинской летчицы Надежды Савченко, экс-главы крымского Меджлиса Мустафы Джемилева.

В итоге все эти дела закончились поражением его подзащитных: Pussy Riot были осуждены к реальному лишению свободы, Горячев приговорен пожизненно, Савченко была отправлена в тюрьму на 22 года, но была помилована президентом Владимиром Путиным, Джемилев заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. Остальные подзащитные также в основном проигрывали дела.