Решение по иску Шария к Фейгину вступило в силу

Мосгорсуд признал законным решение об удовлетворении иска журналиста Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину о защите чести и достоинства, решение вступило в силу.

«Решение суда вступило в силу. Суд немного изменил формулировку, обязав Фейгина опровергнуть информацию, что Шарий проходит по делу о педофилии», – написала адвокат Шария Сталина Гуревич в своем Twitter.

В ходе заседания суда представитель Фейгина пытался доказать, что высказывания его клиента о Шарие в эфире были мнением, а не утверждением, сообщает Шарий.net. По его словам, тезисы о присутствии Фейгина в радиоэфире не были подкреплены убедительными доказательствами.

Совет палаты адвокатов Москвы 24 апреля примет решение о назначении наказания для Фейгина, сообщает РАПСИ. Поведение юриста признано неэтичным из-за использования в соцсетях нецензурной лексики в адрес своих коллег и их клиентов.

В октябре 2017 года украинский блогер Анатолий Шарий выиграл суд о клевете у российского адвоката Марка Фейгина. Ранее Фейгин обвинил журналиста в преступлении сексуального характера, но на суде так и не предъявил никаких доказательств. После своей победы Шарий пообещал газете ВЗГЛЯД отнять у Фейгина лицензию и «загнать его в подвал».

Поводом для судебного разбирательства стала программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва», в эфире которой Фейгин заявил, что Шарий является главным фигурантом дела о педофилии. Журналист в ответ обвинил адвоката в распространении недостоверной информации, порочащей честь и достоинство.