Названы причины резкого сокращения потребления алкоголя в России

С 2006 года количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40%, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Таких результатов удалось достичь благодаря систематической работе, проводимой в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года, передает РИА «Новости».

Так, в соответствии с этой концепцией Минздрав обеспечил запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, проводятся кампании по стимулированию к ведению здорового образа жизни.

Подчеркивается, что Минздрав поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

«Первичная профилактика – это то, что связано с идеями здорового образа жизни, но это не должны быть акции против алкоголя, это только увеличивает интерес детей к тому, чтобы экспериментировать, это (необходимость) научить ребенка сопротивляться негативным проявлениям среды, а таким негативным проявлением может быть употребление психоактивных веществ», – рассказал член Общественной палаты, президент фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Олег Зыков.

Вторичная профилактика – это снижение уровня насилия в обществе во всех ее проявлениях, в том числе и бытового.

И третье направление – помощь зависимым людям.

«Сейчас наше государство не создало правил игры, вся государственная наркология основана на идеях репрессии, там нет задачи помочь человеку найти себя, новые смыслы, построить новую жизнь», – считает Зыков.

Ранее сообщалось, что в России стали гораздо реже покупать водку.