Названы причины резкого сокращения потребления алкоголя в России

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27 апреля, пятница | Последнее обновление — 09:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лидеры Южной Кореи и КНДР обсудили вопрос денуклеаризации
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других
Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»
Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу
Польше придумали «советские» проблемы с американской ПРО
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена
Денис Селезнев, блогер
Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...
Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо
Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...
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Чем нам грозит «Золотая пальмовая ветвь» Кирилла Серебренникова
Евгений Фатеев, член Общественной палаты г. Екатеринбурга
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» отобран в основную программу Каннского фестиваля. А суд продлил арест режиссера еще на два месяца. Этого достаточно, чтобы предположить, какая тема «украдет» май у жителей социальных сетей. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет
Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбитаПодробности...
Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела
Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невиннымиПодробности...
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Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении
Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемойПодробности...
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