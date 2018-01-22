В России стали значительно реже покупать водку

В России по итогам 2017 года упала продажа водки и большинства видов алкогольной продукции, продажа фруктовых вин выросла.

За год объем продаж водки составил 67,5 млн декалитров (дал), что на 16,6% меньше показателя 2016 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей. Ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов продали на 25,8% меньше, крепостью до 25 градусов – на 43,4% меньше.

Шампанских и игристых вин было продано около 16 млн дал (на 27,3% меньше), коньяка – 10,2 млн дал (на 1,1% меньше), виноградных вин – 47,4 млн дал (на 7% меньше).

Вместе с тем объем продаж фруктовых вин вырос сразу на 71,8% – до 10,3 млн дал.

Стало известно и о показателях производства алкоголя в России. В 2017 году на территории страны было произведено 79,78 млн дал водки, что на 9% больше, чем в 2016 году.

За год спиртзаводы произвели 53,44 млн дал этилового спирта из пищевого сырья, что на 15% больше. Производство вина снизилось до 31,97 млн дал (на 13,3% меньше), шампанских и игристых вин – до 12,77 млн дал, что также на 13,3% меньше, чем в 2016 году.

Коньячные предприятия показали промышленный рост, выработав 8,49 млн дал коньяка – на 11,6% больше. Наибольшие темпы роста достигнуты в розливе фруктовых вин –15,06 млн (на 147,5% больше).

По мнению экспертов Национального союза защиты прав потребителей, итоги 2017 года говорят об устойчивости динамики снижения потребления алкоголя в стране.