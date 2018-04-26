Опубликовано видео с испытаниями новейших американских ракет, запускавшихся по Сирии

В Сети появилось видео с испытаниями американских ракет JASSM-ER (AGM-158B), которые использовались для уничтожения объектов в Сирии.

Видео подготовлено компанией Lockheed Martin и показывает «впечатляющую точность» ракет, которые уничтожают бункеры и иные цели, пишет Daily Mail.

Портал отмечает, что эта ракета – новый тип оружия дальнего действия, который впервые использовался в ходе ударов США по сирийскому городу Барза.

«Невероятная точность» ракеты обусловлена инфракрасной системой визуализации – ракеты могут поражать цели с точностью до трех метров.

JASSM-ER или AGM-158B – это ракеты класса «воздух-земля», которые работают на дозвуковых скоростях. Они устойчивы к GPS-помехам. Утверждается, что эта ракета сложна для обнаружения российскими система С-400. Она может работать на расстоянии до 925 км.

Ракета находится в эксплуатации с 2014 году. При ударе по Сирии были использованы 19 таких ракет.

В среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что две ракеты, выпущенные США и их союзниками по Сирии и не достигшие целей из-за поломок, доставлены в Москву, их изучают специалисты для улучшения российского оружия.

Эксперт отмечал, что «Томагавки» и так хорошо изучены российскими специалистами, а куда больший интерес представляют американские ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM – и если одна из них находится среди двух доставшихся ракет, то это была бы большая удача.