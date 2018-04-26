Военные на дороге в Новороссийске потеряли пушку

В районе поселка Гайдук в Новороссийске артиллерийская пушка отцепилась от военного грузовика, ехавшего по автотрассе.

Видео инцидента приводит блог krddtp в соцсети Instagram.

Водитель военного КамАЗ не справился с управлением при повороте, в результате чего от грузовика отцепилась пушка, которую он буксировал, сообщает интернет-портал «Юга.ру».

Орудие вылетело за дорожное ограждение, сообщает «Комсомольская правда».

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) 26 Апр 2018 в 3:23 PDT

Информации о пострадавших нет.