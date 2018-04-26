Военные на дороге в Новороссийске потеряли пушку

26 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров встретился в Москве с главой МИД Армении
Разделы
Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других
Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»
Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»
Пашинян способен уничтожить Армению
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ. Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть? Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев
Европейские депутаты брали взятки черной икрой
Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?
Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет
Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбитаПодробности...
Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела
Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невиннымиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении
Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемойПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю