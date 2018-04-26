Адвокат кемеровского пожарного назвала его героем

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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ. Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть? Подробности...
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Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
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Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...
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          Адвокат кемеровского пожарного назвала его героем

          26 апреля 2018, 13:55

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Адвокат Елена Киселева заявила, что считает обвиняемого в халатности начальника пожарного звена Сергея Генина героем, и полагает, что прямой связи его действий во время пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» с гибелью 37 человек нет.

          Киселева заявила, что защищает «не просто невиновного, а героя», и не собирается отказываться от своих слов, передает РИА «Новости».

          «Все мы по-обывательски относимся к людям разных профессий, в том числе все мы «знаем», как тушить пожары. Но, познакомившись с сотрудниками, уставом, по которому им приходится работать, я поняла, что пожарная охрана и МЧС – организация военизированная, действующая четко», – сказала она на заседании Кемеровского областного суда по обжалованию ареста Генина.

          Она добавила, что гибель 37 человек в кинозале «Зимней вишни» «не находится в прямой связи с действиями Генина», и спасти всех их «они физически не смогли бы».

          «Поймите саму ситуацию: он все силы направил на спасение людей, мы должны быть благодарны. (Пожарные) теряли ориентир, четыре раза могли сами там остаться, около 45 метров проползли ползком до места, где услышали хрип, и спасли мужчину. Там был ад. Хлопья пластика, как черные снежинки, падали на маску, видимость была такая, что они касками стукнулись с другим звеном», – рассказала адвокат.

          Кроме того, по ее словам, Генин для экономии времени дал приказ подчиненным проверить оборудование еще до приезда на пожар, на месте не взял с собой пожарный рукав, чтобы отдать приоритет не тушению огня, а спасению людей.

          Также Генин вывел на улицу единственного выжившего во втором кинозале ТРК Михаила Трусова, поделившись с ним баллоном с кислородом. После пожарный вернулся внутрь, но пройти в кинотеатр не позволила очень высокая температура, заявила адвокат.

          «Само расположение зала было губительно для людей. Отвечать должны те, кто допустил такой пожар и такую эвакуацию, когда четыре из шести лестниц были закрыты. Около выходов из кинозалов нашли (погибшими) 22 человека у закрытой двери. Все препятствовало эвакуации людей. А мы пытаемся судить человека, который не просто спасатель, а спаситель. И именно он, оказывается, работал халатно. По закону ему полагается одна дополнительная маска (для дыхания), было бы у него их 37 – всем раздал бы», – отметила Киселева.

          Адвокат подчеркнула, что любая мера пресечения для ее подзащитного является несправедливой, но она просила изменить ее на домашний арест, однако суд оставил Генина под стражей до 11 июня.

          «В отношении Генина поражает настрой потерпевших. Любого пожарного можно обвинить, что он не спас всех, охранников, которые разбежались, кого угодно. Для всех это страшная трагедия была и стресс. Если он этих 37 человек не нашел, не дотронулся до них, не оставил погибать, то его вины нет. Все-таки кого-то им удалось спасти», – добавила Киселева.

          Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного.

          В апреле Генин был арестован.

          Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. После трагедии СК изъялдокументы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.


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