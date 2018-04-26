Адвокат кемеровского пожарного назвала его героем

Адвокат Елена Киселева заявила, что считает обвиняемого в халатности начальника пожарного звена Сергея Генина героем, и полагает, что прямой связи его действий во время пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» с гибелью 37 человек нет.

Киселева заявила, что защищает «не просто невиновного, а героя», и не собирается отказываться от своих слов, передает РИА «Новости».

«Все мы по-обывательски относимся к людям разных профессий, в том числе все мы «знаем», как тушить пожары. Но, познакомившись с сотрудниками, уставом, по которому им приходится работать, я поняла, что пожарная охрана и МЧС – организация военизированная, действующая четко», – сказала она на заседании Кемеровского областного суда по обжалованию ареста Генина.

Она добавила, что гибель 37 человек в кинозале «Зимней вишни» «не находится в прямой связи с действиями Генина», и спасти всех их «они физически не смогли бы».

«Поймите саму ситуацию: он все силы направил на спасение людей, мы должны быть благодарны. (Пожарные) теряли ориентир, четыре раза могли сами там остаться, около 45 метров проползли ползком до места, где услышали хрип, и спасли мужчину. Там был ад. Хлопья пластика, как черные снежинки, падали на маску, видимость была такая, что они касками стукнулись с другим звеном», – рассказала адвокат.

Кроме того, по ее словам, Генин для экономии времени дал приказ подчиненным проверить оборудование еще до приезда на пожар, на месте не взял с собой пожарный рукав, чтобы отдать приоритет не тушению огня, а спасению людей.

Также Генин вывел на улицу единственного выжившего во втором кинозале ТРК Михаила Трусова, поделившись с ним баллоном с кислородом. После пожарный вернулся внутрь, но пройти в кинотеатр не позволила очень высокая температура, заявила адвокат.

«Само расположение зала было губительно для людей. Отвечать должны те, кто допустил такой пожар и такую эвакуацию, когда четыре из шести лестниц были закрыты. Около выходов из кинозалов нашли (погибшими) 22 человека у закрытой двери. Все препятствовало эвакуации людей. А мы пытаемся судить человека, который не просто спасатель, а спаситель. И именно он, оказывается, работал халатно. По закону ему полагается одна дополнительная маска (для дыхания), было бы у него их 37 – всем раздал бы», – отметила Киселева.

Адвокат подчеркнула, что любая мера пресечения для ее подзащитного является несправедливой, но она просила изменить ее на домашний арест, однако суд оставил Генина под стражей до 11 июня.

«В отношении Генина поражает настрой потерпевших. Любого пожарного можно обвинить, что он не спас всех, охранников, которые разбежались, кого угодно. Для всех это страшная трагедия была и стресс. Если он этих 37 человек не нашел, не дотронулся до них, не оставил погибать, то его вины нет. Все-таки кого-то им удалось спасти», – добавила Киселева.

Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного.

В апреле Генин был арестован.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. После трагедии СК изъялдокументы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.