Подсчитаны потери Дерипаски от санкций

Состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски после включения его имени в черный список американского минфина сократилось на 3,8 млрд долларов, сообщают СМИ.

По данным Bloomberg, сейчас состояние Дерипаски оценивается примерно в 4 млрд долларов, а с начала года российский бизнесмен потерял 4,7 млрд долларов, что превышает потери всех остальных фигурантов списка американского минфина.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» обвалились на 46,9%. Вашингтон выдвинул условие снятия санкций с «Русала» при условии, если российский олигарх Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.