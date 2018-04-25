Пушков рассказал о неумном шантаже Нафтогаза

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «Нафтогаз Украины», угрожая России масштабным конфликтом из-за прекращения транзита газа, пользуется «неумным шантажом».

«Нафтогаз напрасно грозит России «масштабным конфликтом» с Украиной. Пустые угрозы, неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией.

24 апреля зампред правления Газпрома Александр Медведев говорил, что компания не планирует продлевать действующий контракт с Украиной, но это не означает прекращение транзита после 2019 года.