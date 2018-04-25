Киев припугнул Европу полномасштабным конфликтом Украины с Россией

Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией, заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», – передает слова Виторенко телеканал «112 Украина».

Напомним, 20 апреля российская компания Газпром направила в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной.

Зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил, что компания не планирует продлевать действующий контракт с Украиной, но это не означает прекращение транзита после 2019 года.