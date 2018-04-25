ВС оставил без изменений приговор братьям Навальным

Президиум Верховного суда России признал законным приговор по делу «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных.

«Приговор Замоскворецкого суда в отношении Алексея Навального и Олега Навального оставить без изменений», – огласил решение судья.

Ранее в среду Генпрокуратура попросила президиум Верховного суда России отказать в направлении на пересмотр приговора по делу «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных.

«Приговор суда в отношении Алексея и Олега Навальных вынесен с соблюдением национального закона. Оснований для отмены судебных решений не усматриваю», – сказал представитель прокуратуры, передает ТАСС.

Пересмотр мог быть назначен в связи с принятым решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о наличии нарушений при рассмотрении этого дела.

При этом, по сообщению Минюста, ЕСПЧ не обнаружил политической подоплеки уголовного преследования. На двоих братьям присудили компенсацию в 82 тыс. евро. С решением Страсбурга российский Минюст не согласился и сообщал о планах его обжаловать. Была ли, в итоге, подана жалоба, пока неясно.

Вместе с тем замглавы Минюста Михаил Гальперин, комментируя решение ЕСПЧ, заявил: «Если Вы внимательно почитаете решение по «Ив Роше», ни слова нет о пересмотре приговора. Такого обязательства ЕСПЧ не может возложить».