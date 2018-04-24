Сажающие дерево Трамп и Макрон превратились в мем

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон вместе с женами стали героями мемов после опубликования в сети фотографии, на которой они сажают дерево.

Лидеры двух стран решили посадить дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу, на лужайке у Белого дома как символ дружбы народов. Однако пользователи сети мгновенно превратили фотографию с места событий в мем.

«Новый сезон «Клана Сопрано» – лучший», – пошутил журналист Mathieu von Rohr в Twitter.

The new Sopranos season is the best pic.twitter.com/IAgj3gLvm3 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 24 апреля 2018 г.

Блогер AntoineMokrane решил, что это кадр из другого сериала – «Отчаянные домохозяйки».

«Похоже на то, что они закапывают труп... Труп нашей умирающей демократии!» – написала журналист Katherine Krueger.

«Эммануэль Макрон органично вписался в экосистему около Белого дома», – озвучила Юлия Витязева шутку французов об этом событии.

Трамп и Макрон посадили дуб.

Вот как шутят на эту тему сами французы:

«Эммануэль Макрон органично вписался в экосистему около Белого дома» pic.twitter.com/iEOcur6HAx — Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 апреля 2018 г.

Фото Макрона и Трампа с лопатами активно используются в мемах и российскими пользователями. На картинках президенты закапывают дыры в российских дорогах, пекут блины и ищут клад.

Ранее во вторник Трамп и Макрон посадили во дворе Белого дома саженец дуба, привезенный из Франции в подарок. Макрон находится в США с официальным визитом с понедельника.